Февраль 19th, 2020

НАСА сделало потрясающее открытие: Звезды собираются в бесконечную сферу



Ученые НАСА сопоставили данные с нескольких телескопов и пришли к не очевидному выводу. Звезды из шаровых скоплений будто собираются в одну бесконечную сферу.



Шаровые звездные скопления представляют собой огромное число звезд, связанных гравитацией и имеющих общий галактический центр. Со стороны это выглядит так, будто один спутник (тот самый центр) постепенно собирает вокруг все больше звезд.



И, судя по всему, примерно так все и происходит. Раньше считалось, что шаровых звездных скоплений не так много. Введение в работу новых телескопов доказало обратное: в 2011 году только в Млечном пути открыли 157 шаровых скоплений.



Затем выяснилось, что каждая галактика в окрестностях Млечного пути так или иначе связана со своей группой шаровых скоплений. Они есть в каждой изученной нами галактике. Теперь ученые полагают, что вообще вся Вселенная может стремиться к одному центру и когда-нибудь сформирует одно единое шаровое скопление.



Правда, эти выводы специалистам НАСА еще предстоит доказать. Пока на руках только данные телескопов, они могут быть не верно интерпретированы, или не до конца объективны.



Фото: dailymail