Наоми Кемпбел снова демонстрирует безупречные формы

Знаменитая модель до сих пор очень востребована в своей профессии. У нее огромное количество сьемок,снимки из которых она регулярно выкладывает в сеть на своей странице в Инстаграм.
Не смотря на свои 50-т лет,она до сих пор вызывает восхищение у поклонников и часто радует их довольно откровенными кадрами. Вот и недавно в сети появилось новое фото Наоми с обнаженной грудью. Лежа в кровати,она делает сэлфи,но в кадр ,случайно,попало немного лишнего.
Пользователи оценили по высшему разряду такой неожиданный снимок. В комментариях они называли Наоми Кэмпбелл — восхитительной женщиной, королевой, богиней, совершенством, «которое может научить быть такой же, как она».
Моделям не привыкать фотографироваться в разной одежде, а зачастую и без неё. Недавно была похожая фотография с Наоми. Она позировала в черном головном уборе со шлейфом, который немного закрывал обнаженную фигуру красавицы. На ногах были туфли на высоком каблуке.
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