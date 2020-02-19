Февраль 19th, 2020

Наоми Кемпбел снова демонстрирует безупречные формы

Знаменитая модель до сих пор очень востребована в своей профессии. У нее огромное количество сьемок,снимки из которых она регулярно выкладывает в сеть на своей странице в Инстаграм.

Не смотря на свои 50-т лет,она до сих пор вызывает восхищение у поклонников и часто радует их довольно откровенными кадрами. Вот и недавно в сети появилось новое фото Наоми с обнаженной грудью. Лежа в кровати,она делает сэлфи,но в кадр ,случайно,попало немного лишнего.