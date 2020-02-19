Февраль 19th, 2020

Муж Лолиты рассказал, как она употребляла наркотики и лечилась в психиатрической больнице

Муж певицы Лолиты, фитнес-тренер Дмитрий Иванов заявил, что артистка принимала наркотики и лежала в психиатрической клинике. Такое заявление он сделал на своей странице в Instagram, опубликовав откровенный пост.

В частности, Иванов отреагировал на слова адвоката Лолиты Сергея Жорина, который сообщил, что Дмитрий травил певицу опасными БАДами.

«Сергей, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого« сладкого »клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который употреблял наркотики, лежала в психиатрической клинике, продолжает пить / курить / неправильно питаться и, главное , усиленно работать на шестом десятке? Но «звездный» статус неприкосновенный … Бог всем судья. В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. Ладно, когда тебе из-за меркантильных интересов плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты? » — пишет Иванов.

Также Дмитрий заявил, что начал понимать бывшего мужа звезды Александра Цекало:

«Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью — он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и все, что с ним связано. В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной случилось «.

Кроме того, Иванов сообщил, что последний раз комментирует супружескую жизнь и развод с артисткой:

«Уважаемые подписчики, СМИ и все неравнодушные к нашему с Лолитой разводу! Это моя последенее официальное заявление. Прошу в дальнейшем оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца (а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный разводной процесс) у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами! «