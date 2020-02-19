Леди Гага умилила снимками с любимым мужчиной

Певица опубликовала романтическое фото с Майклом Полански.
Известная американская певица Леди Гага, которая только недавно рассекретила своего бойфренда, не скрывает его и от общественности.
Так, 33-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала романтичный снимок с любимым Майклом Полански.
На фото пара позирует у водоема на фоне заката.
Растроганные поклонники буквально засыпали певицу увлекательными комментариями.
«Из вас получилась прекрасная пара», «Желаю вам в жизни всего наилучшего», «Вы невероятные», — писали под снимком подписчики звезды.
Также, что снимком с возлюбленным Леди Гага поделилась и в День всех влюбленных. На фото пара позирует обнимая друг друга.
«Счастливого дня Святого Валентина!» Детка, я вся в губной помаде? «Счастливого дня всем моим монстрам! Я люблю вас!», — написала в своей манере певица.
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