Февраль 19th, 2020

Леди Гага умилила снимками с любимым мужчиной

Певица опубликовала романтическое фото с Майклом Полански.

Известная американская певица Леди Гага, которая только недавно рассекретила своего бойфренда, не скрывает его и от общественности.

Так, 33-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала романтичный снимок с любимым Майклом Полански.

На фото пара позирует у водоема на фоне заката.

Растроганные поклонники буквально засыпали певицу увлекательными комментариями.

«Из вас получилась прекрасная пара», «Желаю вам в жизни всего наилучшего», «Вы невероятные», — писали под снимком подписчики звезды.

Также, что снимком с возлюбленным Леди Гага поделилась и в День всех влюбленных. На фото пара позирует обнимая друг друга.

«Счастливого дня Святого Валентина!» Детка, я вся в губной помаде? «Счастливого дня всем моим монстрам! Я люблю вас!», — написала в своей манере певица.