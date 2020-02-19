Кремль готовится к войне с Турцией в Сирии

Начало боевых действий турецких войск против сирийской армии, на стороне которой пять лет воют российские военные, станет наихудшим вариантом развития событий.Об этом заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, предупредившего, что операция в провинции Идлиб начнется в ближайшие дни, если Башар Асад и Москва не обеспечат отвод войск.

«Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то, безусловно, (это) будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность турецкой стороны», — отметил Песков.

«В случае же, если речь идет об операции против легитимных сирийских вооруженных сил, то это, конечно, — худший вариант развития событий», — добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Турция на прошлой неделе начала переброску в Сирию дополнительного контингента войск и тяжелой техники, включая танки и бронетранспортеры. По данным Anadolu , войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией, куда были переброшены 43 вагона техников, грузовики с боеприпасами и подразделения спецназа.

10 февраля нанесла массированный удар по позициям сирийских военных, уничтожив, по собственным данным, 100 солдат, 100 солдат, три танка, две огневые точки и вертолет. Полномасштабная операция в Идлибе с целью остановить наступление армии Асада, которое, по данным ООН, вынудило 700 тысяч человек покинуть свои дома и отправиться в направлении Турции, «может начаться в любой момент», заявил в среду Эрдоган.

«У режима остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это — наше последнее предупреждение», — сказал он, добавив, что «Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам».

В декабре Эрдоган обвинил Россию в договоренностей соглашений по Сирии, из-за чего в Турцию хлынул поток беженцев, размещать которых уже негде: временные лагеря переполнены, в них содержится почти 4 миллиона человек.

Четыре раунда переговоров с российскими чиновниками — два в Турции на прошлой неделе и еще два в понедельник и вторник в Москве - завершились ничем.

«Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия», — сообщил накануне пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калым.

Он добавил, что Турция направит на север Сирии бронетехнику и военных, чтобы «защитить мирных жителей». «У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию», — объяснил он.