Февраль 19th, 2020

Космический корабль с туристами запустят в 2021 году

Crew Dragon SpaceX

Американские компании SpaceX и Space Adventures заключили соглашение об организации туристических космических полетов. Согласно сообщению Space Adventures, такие полеты будут производиться на космическом корабле Crew Dragon без стыковки с Международной космической станцией. Как пишет Space.com, первый полет планируется провести в конце 2021-го — первой половине 2022 года.

Компания Space Adventures была образована в 1998 году и занимается организацией туристических полетов в космос. С 2001 года с этой компанией сотрудничает «Роскосмос». В рамках этого сотрудничества на орбите Земли побывали семь человек, первым из которых стал Денис Тито. Один из туристов — Чарльз Симони — побывал в космосе дважды.

В рамках соглашения между SpaceX и Space Adventures с помощью Crew Dragon в космос отправятся до 4 туристов. Космический корабль планируется запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полета Crew Dragon поднимется выше орбиты Международной космической станции; это будет первый в истории такой высокий частный туристический космический полет.

Предполагается, что полет по околоземной орбите с космическими туристами продлится до 5 дней. Другие подробности о туристических полетах на Crew Dragon пока не раскрываются. В частности, компании пока не назвали стоимость космического полета.