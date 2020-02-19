Февраль 19th, 2020

Исследователь обнаружил десятого участника похода группы Дятлова

С момента трагедии группы Дятлова, которая произошла на Урале в в 1959 году, было известно только о девяти погибших членах группы. Однако, по словам исследователя, Валентина Дегтерева, на некоторых фотографиях, которые были сделаны следователями на перевале Дятлова можно разглядеть тело десятого.

«Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды», –– рассказал Дегтерев.

Он подчеркнул, что больше упоминаний об этом трупе нигде нет.

«На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован», — считает исследователь.

Дегтерев полагает, что тело могло принадлежать либо десятому участнику экспедиции Дятлова, либо одному из напавших на группу.

«Возможно, это один из нападавших. Это в том случае если они нападали группой. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда», — рассказал Дегтерев.

Также он обратил внимание на «интересную телефонограмму», в которой глава поисковой группы доложил об обнаружении теплого свитера производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна.

«Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или ее оставил нападавший?» — предполагает исследователь.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала 2 февраля 1959 года. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и тела пяти туристов, еще четверых участников группы нашли в нескольких сотнях метров от склона только через два месяца при таянии снегов. Что стало причиной трагедии, до сих пор неизвестно.