Февраль 19th, 2020

«Фродо» из «Властелина Колец» впервые стал отцом

39-летний американский актер Элайджа Вуд и его подруга, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, впервые стали родителями.

Вуд и Конгсвед начали встречаться в 2017 году после знакомства на съемках фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Пара подтвердила свой роман в январе 2018-го.

Элайджа Вуд

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгвед