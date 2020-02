Февраль 19th, 2020

Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл пользоваться королевским титулом

Теперь принц Гарри и Меган Маркл не могут афишировать своего титула герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет дала Ее Величество Елизавета II.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от королевских обязанностей. После нескольких дней раздумий Ее Величество таки выполнила требования супругов, позволив жить на две страны. Однако пара должна была вернуть средства, потраченные на ремонт их имения в Виндзоре. Но на этом дело не завершилась

Герцоги Сассекские больше не могут использовать свой титул в коммерческих проектах. Кроме этого, Гарри и Меган не должны употреблять даже слово «королевский», ведь они отказались представлять британскую монархию. Поэтому супруги в ближайшее время пересмотреть названия своих бизнес-проектов, которые приносят им доход. Однако принц Гарри ведет переговоры со своей влиятельной бабушкой.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи и теперь хотят быть финансово независимыми, использование слова» королевский «в этом контексте необходимо пересмотреть. Дискуссии все еще продолжаются», — рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл возглавляют благотворительные организации Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Об их создании супруги объявили после того, как переехали жить в канадский Ванкувер, покинув Великобританию. Кроме этого, герцоги потратили десятки тысяч долларов на создание отдельного сайта, а также хотели официально зарегистрировать титул Sussex Royal, как бренд. Меган Маркл планировала выпускать под маркой немало товаров: от одежды до канцелярских принадлежностей, книг и учебных изданий. Именно это, вероятно, и стало причиной решения Елизаветы II.