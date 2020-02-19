Февраль 19th, 2020

Джаред Лето ходил на свидание вместе с мамой

Известный музыкант Джаред Лето, который зажигал в Киеве этим летом, не так часто появляется на публике с девушками. Ходят слухи, что 48-летний актер встречается с 25-летней моделью Валерией Кауфман и уже давно. Но парочку ловят вместе крайне редко.

На этот раз папарацци застали влюбленных в довольно необычной компании — на обед вместе с Джаредом и Валерией ходила мама.

Очевидно, что если эти двое все-таки вместе, то их отношения немного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Не каждому случайной пассии удается познакомиться с мамой своего парня. А тем более — с мамой Джареда Лето!

Стоит отметить, что официальных комментариев по поводу статуса своих отношений не давали ни Кауфман, ни Лето. Но мама на снимке выглядит вполне довольной, прогнозируем, что у Валерии все-таки есть шанс.