Февраль 19th, 2020

Число погибших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

Еще 136 человек умерли за сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции. Таким образом с начала эпидемии общее число погибших в стране составило 2004 человека.

К утру 19 февраля в КНР зарегистрированы 1749 новых случаев заболевания, общее число заболевших составляет 74185 человек.

Между тем, сообщает South China Morning Post, впервые число излечившихся от болезни за сутки превысило число новых зараженных инфекцией. За минувшие сутки из больниц выписали 1824 пациентов. Всего от болезни излечились 14376 человек.