Февраль 19th, 2020

Бывшую подругу Кличко избил сожитель

Голливудскую красотку Хейден Панеттьери снова избил сожитель. Бывшую гражданскую жену боксера Владимира Кличко копы нашли в спальне ее дома всю в синяках и ссадинах.

Обидчика Брайана Гикерсона арестовали на месте. Актриса Хейден Панеттьери пострадала от рук возлюбленного Брайана Гикерсона. Когда полицейские приехали на вызов, тот сидел у дороги возле дома Хейден. Саму актрису копы обнаружили в спальне со следами физического насилия. Брайана Гикерсона арестовали на месте.

Он пытался заставить повара, который готовил блюда для романтического вечера, подтвердить, что не бил Хейден, однако тот заявил, что слышал ссору, но ушел домой. В мае 2019 года Панеттьери уже подвергалась насилию со стороны Гикерсона. Тогда правоохранителей вызвали соседи пары, любителя распускать руки также арестовали, но уже на следующий день отпустили. За него внесли залог.