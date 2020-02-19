Бывший президент Южной Кореи приговорён к 17 годам тюрьмы

Апелляционный суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака к 17 годам тюрьмы за коррупцию. 78-летний политик был признан виновным в получении взяток и присвоении средств. Ранее он уже получил пятнадцатилетний срок по этому делу, но был освобождён под залог из-за плохого состояния здоровья.

О решении суда сообщает агентство «Рёнхап». Ли руководил Южной Кореей с 2008-го по 2013 год и стал третьим президентом, получившим обвинения в уголовном преступлении. Суд установил, что на посту президента политик фактически владел компанией по производству деталей для автомобилей, записанной на его брата, и пользовался для развития её бизнеса своим статусом.

Прокурор просил приговорить Ли к 23 годам тюрьмы. Политик свою вину отрицает. Он отправлен из-под залога в тюрьму. Его предшественник на посту президента Но Му Хён покончил с собой через год после отставки, после того как его обвинили в коррупции. Следующий президент после Ли, Пак Кын Хе так же приговорена к тюрьме за коррупцию.

С 1980 года четыре политика из восьми, занимавших высший государственный пост в Южной Корее, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, а один покончил жизнь самоубийством.