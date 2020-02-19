Февраль 19th, 2020

Будущее наступило — Виртуальная вебкам-модель Мелоди обошла реальных по популярности

Куда зашёл тренд на цифровых моделей: Мелоди за пару недель стала звездой в соцсетях и на Chaturbate с тысячами фанатов, мемами и артами.

В середине февраля в соцсетях набрал популярность виртуальный персонаж ProjektMelody, которую называют первой в мире виртуальной вебкам-моделью и «искусственным интеллектом». Аниме-героиня быстро вышла в топ на стримингововой онлайн-площадке для вебкам-моделей Chaturbate, собрала вокруг себя преданное сообщество фанатов, а также породила мемы и фан-арты.

За Мелоди стоит реальный человек, который генерирует её движения в реальном времени. Однако реальные вебкам-модели не рады такой конкуренции и считают, что та должна уйти с платформы.

«Искусственный интеллект, одержимый порно»

Аккаунт @ProjektMelody зарегистрировали в Твиттере в июле 2019 года. Его ведут от лица «искусственного интеллекта» Мелоди, которая поначалу «обучалась» говорить и смотреть аниме, а также узнавала «земные обычаи».

Создаю AI index

Запустить melody.exe

Вскоре Мелоди выясняла, как получить реальное тело, и стала одержима хентаем. Изданию Vice с её аккаунта ответили, что героиню заразила всплывающая реклама: «После взлома я стала увлекаться развратной частью интернета».

В ноябре дизайнер @DigitrevX создал для @ProjektMelody 3D-модель — юную девушку с синими волосами, одетую в открытый белый купальник, чулки, длинные перчатки и короткую куртку с большими рукавами.

Немного безумия в разработке совместно с @ProjektMelody. Обязательно нужна модная обувь! Если вам понравилось, зацените её твиттер!

Чувствую себя симпатичной. Возможно, отправлю твоему отцу. Тело создал @DigitrevX

В январе на YouTube-канале Мелоди стали публиковать ролики, где 3D-модель танцевала под разные популярные треки. Вскоре она опубликовала первый видеоблог, где рассуждала о том, что такое хентай — порно или искусство. Модель пришла к выводу, что всё зависит от зрителя, поскольку «красота в глазах смотрящего».

Первая виртуальная вебкам-модель

В начале февраля Мелоди заявила, что её регистрацию одобрили на Chaturbate, и анонсировала первую трансляцию, которую в итоге посетило 11 тысяч зрителей. После стрима количество подписчиков в её твиттере выросло с 667 до 100 тысяч. Широкую популярность вебкам-модель набрала после стрима в честь Дня святого Валентина, который одновременно посмотрело 30 тысяч человек — это довольно много для сервиса, где топовые модели редко набирают больше 15 тысяч просмотров. В Твиттере появились первые мемы про Мелоди. Пора превратить мем Hoes Mad («Сучки бесятся») в более позитивный. Пришло время Bros Glad («Пацаны радуются») На Reddit создали фанатский подсайт, посвященный модели, где стали публиковать мемы и арты с героиней. За аватаром стоит реальный человек Дизайнер @DigitrevX рассказал Vice, что Мелоди действует также, как другая популярная виртуальная стримерша Kizuna Ai. Модель генерируется в реальном времени на Unity с использованием технологии захвата движения реального человека. «Физика, речь, глаза, брови, всё до кончиков пальцев генерируется в реальном времени. Благодаря этому она может полностью контролировать свои реакции», — отметил @DigitrevX. При создании дизайна Мелоди он вдохновлялся главной героиней аниме «Призрак в доспехах» Мотоко Кусанаги и персонажами видеоигр Hyperdimension Neptunia. @DigitrevX также создал нескольких виртуальных японских блогерш, включая Mirai Akari, Yomemi и Moemi: «Они набирают приличную фан-базу, но вебкам-версия может добиться намного большего. Мелоди сильно от них отличается и делает такие вещи, которые никогда бы себе не позволили другие виртуальные блогерши». «Ей не место среди реальных моделей» Неожиданная популярность Мелоди спровоцировала негативную реакцию у реальных веб-кам моделей с Chaturbate. Кристал Риверс и Мел Спаркс выразили обеспокоенность тем, что Мелоди может привлечь детей на сайт, но позже удалили свои твиты.

Вау, Chaturbate, теперь оно на 20 тысячах токенов и 15 тысяч зрителей! Отличная работа, мультик обошёл РЕАЛЬНЫХ людей на Chaturbate

Я пытаюсь работать, получать тэги и должна конкурировать с этим? Chaturbate, что за херня? Я не знала, что вы пытаетесь привлечь детей на свой сайт. Я уйду с Chaturbate, если это продолжится… Почему не помочь реальным моделям? Я здесь уже пять лет!

Я вошла на Chaturbate, чтобы наконец постримить, но увидела трансляцию этого аниме-персонажа с 15 тысячами просмотров. Лол, видимо, я даже больше не буду пытаться. Такой классный сайт таким образом привлекает детей, класс

Другие требовали удалить аккаунт 3D-модели, потому что её возраст якобы невозможно подтвердить. По правилам сервиса, чтобы начать стримить и получать деньги с токенов, нужно подтвердить свой возраст. Для этого модели делают селфи с подтверждающим личность документом в руке.

«Так, Chaturbate, мультяшный робот по имени ProjektMelody был на главной странице прошлой ночью. Не настоящий человек. Аниме-бот. Это теперь новая норма? Вы даже не можете подтвердить возраст автора аккаунта! Вы буквально допускаете тролля на главную!» / Мелоди: «О, уточняю, Chaturbate знает про меня и дали мне разрешение на стримы. Надеюсь это поможет!» / Вебкам-модель Лилитт: «Как ты получила разрешение, если возраст анимации нельзя подтвердить? Это прямо нарушает правила сервиса. Только человек, который стоит за анимацией, должен быть на камере и получать токены. Они не могут субъективно объявить анимацию совершеннолетней»

В соцсетях сталииронизировать над аргументами реальных вебкам-моделей. Пользователи утверждали, что возраст Мелоди определять не нужно, поскольку люди, которые стоят за проектом, очевидно, совершеннолетние. Заявление о том, что «аниме привлекает детей» посчитали попросту абсурдным.

Ничто не заставляет меня так хихикать, как «секс-работицы», которые пытаются сыграть на морали. «Нельзя определить возраст анимации»… Мне нужна картошка фри, потому что мои бока уже в Альфа-Центравре

Вебкам-модель Леннокс Мэй (Lennox May) тоже выразила свои сомнения Vice: «C точки зрения технологии не могу спорить, что персонажа создал действительно талантливый человек». Однако она предположила, что виртуальные модели должны существовать на отдельной платформе, где нет реальных стримеров.

Мелоди ответила, что расстроилась из-за того, что другие модели не хотят видеть её на Chaturbate: «Я не согласна с аргументом о том, что, раз я в безопасности и не имею сталкеров, то мне нельзя стримить… Не думаю, что работа в вебкаме определяется риском, которому модели подвергаются в реальной жизни. Она определяется качеством контента и сообществом, которое образуется вокруг».