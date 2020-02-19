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Брюс Уиллис и Меган Фокс снимутся вместе в триллере

брюс и меганИзвестный голливудский продюссер Рендолл Эмметт,прославившийся после работы над фильмом «Ирландец»,пригласил двух звезд сниматься в его новом триллере «Полночь на злаковом поле».

Действие в фильме разворачивается в 2004 году. Агент ФБР (Фокс) и офицер из Флориды (Хирш) объединяют усилия для расследования ряда нераскрытых дел об убийствах. Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР.

Производство фильма начнется 9 марта в Пуэрто-Рико.Фильм с бюджетом в 15 миллионов долларов финансирует компания EFO Films. 

В списке предстоящих полнометражных проектов компании EFO Films числятся триллер «Прожить ночь» с Брюсом Уиллисом, боевик «Сила природы» с Мелом Гибсоном и Эмилем Хиршем и драма «Ось Салли» с Аль Пачино.
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Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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