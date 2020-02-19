Бен Аффлек впервые рассказал, как стал алкоголиком в интервью

18 февраля газета The New York Times выпустила объёмную статью про Бена Аффлека. Как отметил сам автор материала, это не тот текст, где журналист пытается сделать вид, что дружит со звездой, а сама звезда пытается выставить себя в лучшем свете.
В этой статье Аффлек много извиняется и открыто признаёт свои слабости, главная из которых — алкоголизм. По словам актёра, он почти не видел своего отца трезвым до 19 лет, а в его семье в принципе всегда были проблемы — от психических (два суицида) до зависимостей (включая героиновую). И чем дальше, тем меньше Аффлек винит в своих проблемах отца.
По словам Аффлека, он пил относительно нормально до 2015-2016 годов. В этот момент актёр почувствовал, что его брак разваливается, и стал налегать на алкоголь сильнее. Предсказуемо это породило новые проблемы в браке, а в 2018 году он всё-таки развёлся с Дженнифер Гарнер, с которой успел завести троих детей.
Как отмечает The New York Times, именно страх перед очередным срывом вынудил актёра отказаться от роли Бэтмена. Уже в 2016 году, когда Аффлек продвигал «Бэтмена против Супермена» и сильно пил, в сети зародился мем «Грустный Аффлек», а проблемы на производстве «Лиги справедливости» и вовсе раздавили весь энтузиазм актёра.
После этого актёр сначала отказался от постановки фильма, а потом и от главной роли, уступив эти должности Мэтту Ривзу и Роберту Паттинсону.
В 2020 году уже можно сказать, что карьера Аффлека постепенно налаживается — в ближайшие месяцы у него выйдет аж четыре фильма, включая спортивную драму «Вне игры» (The Way Back), где он играет тренера-алкоголика, который берёт под своё начало баскетбольную команду.
Фильм стал автобиографичным для актёра, и больше всего сложностей у него возникло с баскетболом, а не с изображением пьющего мужчины средних лет. Изначально картина вообще называлась The Has-Been — это выражение, означающее звезду, растерявшую всю свою важность, как минимум выразительно смотрелось бы на постерах рядом с лицом Аффлека, пережившего несколько кассовых провалов после «Лиги справедливости».
По словам Аффлека, большую моральную поддержку ему оказали Брэдли Купер и Роберт Дауни младший — первый, как известно, страдал от алкоголизма, а второй — принимал наркотики.
В 2020 году помимо «Вне игры» актёра можно будет увидеть в драме «Последнее, чего он хотел» с Энн Хэтэуэй и Уиллемом Дефо, в триллере «Глубокая вода» с Аной де Армас и в «Последней дуэли» Ридли Скотта, где Аффлек сыграет со своим другом, Мэттом Дэймоном, и Адамом Драйвером.
Что характерно, все эти проекты объединяет низкий или средний бюджет. Ранее СМИ сообщали, что из-за алкоголизма актёра стоимость его медицинской страховки при работе над блокбастерами взлетела до небес, и пока путь в картины с бюджетом 200 миллионов для него закрыт — по крайней мере, пока он не докажет, что может долго работать без срывов.
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