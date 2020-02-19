Февраль 19th, 2020

Астрономы США рассказали, когда взорвется Бетельгейзе

Астрономы из США подтвердили, что звезда Бетельгейзе перестала стремительно угасать. Значит ли это, что вскоре она может взорваться и превратиться в сверхновую? Последние несколько месяцев научное сообщество присматривается к красному супергиганту Бетельгейзе — яркость этой звезды начала стремительно снижаться. Иногда это свидетельствует о скорой смерти звезды и появлении сверхновой, поэтому интерес к Бетельгейзе был особенно высоким.

Но на днях астрономы из США, которые первыми сообщили об изменении яркости Бетельгейзе, заявили, что звезда перестала тускнеть. Руководитель исследования о яркость Бетельгейзе Эдвард Гинан из Университета Вилланова, штат Пенсильвания, подтвердил, что звезда перестала терять яркость. По словам Гинана последние 10 дней яркость Бетельгейзе была довольно стабильной, и сейчас она составляет около 36% от обычных показателей.

«Эта звезда периодически меняет свою яркость. Такая периодичность прослеживалась в наблюдениях за Бетельгейзе еще в 1930-х годах. Но последнее снижение яркости звезды были очень заметными. В декабре 2019-го звезда была наименее яркой за последние 25 лет непрерывной фотометрии », — пояснил Гинан.

Бетельгейзе расположена довольно далеко от нас — примерно в 722 световых годах в созвездии Ориона. Астрономы предполагают, что красным супергигантом Бетельгейзе стала только в последние 100 тыс. Лет. Гинан считает, что около 8-9 млн лет назад звезда весила в 28 раз больше, чем наше Солнце. Вероятно, за время своего развития Бетельгейзе уже потеряла около 10 солнечных масс и продолжает терять около одной массы Земли в год. В обычном состоянии Бетельгейзе примерно в 100 тыс. Раз ярче, чем Солнце. Эта звезда очень быстро сжигает все свои запасы водорода, поэтому ее жизнь слишком коротка — всего до 10 млн лет. К сравнению, нашему Солнцу уже более 4,5миллиарда лет.

Учитывая, что состояние красного супергиганта — это последняя стадия жизни Бетельгейзе, некоторые восприняли необычные изменения яркости звезды при первых признаках ее скорой смерти и преобразования в сверхновую. Иными словами, астрономы не исключают вариантов, в ближайшее время Бетельгейзе может взорваться. Пару месяцев назад в Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO) подтвердили, что Бетельгейзе стала в 2,5 раза темнее и потеряла в яркости примерно одну звездную величину — от 0,5 до +1,5. В звездных величинах положительные значения определяют тусклые объекты, а отрицательные — яркие. К сравнению, наше Солнце в видимом диапазоне излучения светит с яркостью -26,7 звездных величин, а Луна в полной фазе достигает -12,7 звездных величин.

Бетельгейзе настолько велика, что если разместить ее в центре Солнечной системы эта звезда достигнет орбиты Юпитера.

Но из-за чрезвычайно большого расстояние до красного супергиганта, даже его взрыв не сильно повлияет на нашу планету. Ученые предполагают, что при взрыве яркость Бетельгейзе увеличится до показателей полной Луны, и это событие должно быть заметной даже в дневное время суток. Подсвечивать взрыв звезды имеют газ и пыль, которые расположены вокруг Бетельгейзе. Скорее всего, при переходе к сверхновой Бетельгейзе превратится в нейтронную звезду. Однако, астрономы не ожидают взрыва в ближайшее время и объясняют изменение яркости звезды охлаждением ее поверхности или выбросами звездной пыли вдоль линии наблюдения с Земли.

Учитывая стабильное свечение Бетельгейзе последние 10 дней, Гинан предположил, что в ближайшие недели эта звезда начнет светить по-прежнему.

«Как и все, я бы хотел, чтобы она (звезда) стала сверхновой. Но мне уже за семьдесят, и у меня осталось мало времени. А в Бетельгейзе еще 100 тыс. лет », — говорит Эдвард Гинану.