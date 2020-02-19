Февраль 19th, 2020

Ана Седакова выложила в сеть провокативное фото

Как известно,Аня Седакова очень любит делиться с подписчиками подробностями своей жизни. На своей странице в Инстаграм она сообщает подписчикам буквально о всем,что происходит с ней в течении дня:где она спит,что она есть,куда идет и что надевает.

Аня обладает соблазнительными формами и никогда не стеснялась обнажаться на камеру. Ее до сих пор часто приглашают украсить обложку мужского журнала,несмотря на то,что ей уже 37 лет и она мать троих детей.

В сети часто можно увидеть откровенные снимки певицы и вот,в очередной раз,появился один из них.

«Я не милая. Не добрая, не классная, вернее не всегда такая. Я ненавижу, когда пытаюсь доказать это всем, что я хорошая. Я имею право на то, чтобы кого-то не любить и за это не нужно просить прощения. Я ненавижу глупые разговоры, алчных людей и мудаков. И это нормально. И я люблю эту часть меня точно так же, как доброту и честность. Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой ) … она может быть сильной и дерзкой!» — считает Седокова.