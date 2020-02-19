Американский ученый рассказал, что нужно есть, чтобы сохранить молодость

Известный американский пластический хирург, Энтони Юн, рассказал, как можно сохранить молодой вид кожи надолго без применения профессиональных процедур.
Ключевой пункт в уходе за кожей – это правильный рацион питания. По словам эксперта, необходимо уменьшить потребление добавленного сахара, основу питания должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.
Куриные яйца
Яйца – это не только источник витамина А, который отвечает за здоровый цвет лица. Этот продукт стимулирует выработку коллагена – белка, с количеством которого связаны такие характеристики кожи, как упругость, прочность и эластичность.
Томатная паста
Томатная паста полезнее, чем свежие помидоры, утверждает эксперт. Она богата ликопином – антиоксидантом, который обладает свойствами противовоспалительного характера, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает сахарный диабет, помогает выводить из организма плохой холестерин и продлевает здоровье кожи.
Горький шоколад
В горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые выполняют роль антиоксидантов, усиливая действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой. Они снижают хрупкость сосудов и защищают кожу от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета.
Зеленый чай
Не пакетированный зеленый чай – эффективное «средств красоты». В нем содержится полифенол эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а также аннулирует кислородные радикалы. Это помогает предотвратить кожные высыпания, солнечные ожоги, фотостарение.
Креветки
По словам пластического хирурга, креветки отличаются насыщенностью витамином Е. Он усиливает защиту кожи от повреждений и улучшает ее способность к регенерации.
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