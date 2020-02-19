Февраль 19th, 2020

Американский ученый рассказал, что нужно есть, чтобы сохранить молодость

Известный американский пластический хирург, Энтони Юн, рассказал, как можно сохранить молодой вид кожи надолго без применения профессиональных процедур.

Ключевой пункт в уходе за кожей – это правильный рацион питания. По словам эксперта, необходимо уменьшить потребление добавленного сахара, основу питания должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.

Куриные яйца

Яйца – это не только источник витамина А, который отвечает за здоровый цвет лица. Этот продукт стимулирует выработку коллагена – белка, с количеством которого связаны такие характеристики кожи, как упругость, прочность и эластичность.

Томатная паста

Томатная паста полезнее, чем свежие помидоры, утверждает эксперт. Она богата ликопином – антиоксидантом, который обладает свойствами противовоспалительного характера, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает сахарный диабет, помогает выводить из организма плохой холестерин и продлевает здоровье кожи.

Горький шоколад

В горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые выполняют роль антиоксидантов, усиливая действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой. Они снижают хрупкость сосудов и защищают кожу от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета.

Зеленый чай

Не пакетированный зеленый чай – эффективное «средств красоты». В нем содержится полифенол эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а также аннулирует кислородные радикалы. Это помогает предотвратить кожные высыпания, солнечные ожоги, фотостарение.

Креветки

По словам пластического хирурга, креветки отличаются насыщенностью витамином Е. Он усиливает защиту кожи от повреждений и улучшает ее способность к регенерации.