 
 
Февраль 18th, 2020

Зои Салдана станет «Фехтовальщицей»

Зои Салдана станет "Фехтовальщицей"

Зои Салдана сыграет главную роль в фильме «Фехтовальщица» (Fencer).

Как сообщает Deadline, она сыграет амбициозную спортсменку по имени Мэй, которая борется за место в национальной сборной США по фехтованию, одновременно сражаясь с внутренними демонами и врагами детства.

Режиссером картины выступает Жасмин Макглейд – бывшая жена Дэмьена Шазела и бывшая же спортсменка-фехтовальщица, член олимпийской сборной. В свое время она взяла академический отпуск в Гарварде, чтобы привести свою первую школьную команду к чемпионству в Национальной ассоциации студенческого спорта. Продюсером проекта стал Кейси Аффлек.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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