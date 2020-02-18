Февраль 18th, 2020

Зеленский собирает срочное заседание СНБО

Сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом Офис президента сообщил в Facebook.

«Во вторник, 18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул . Банковая, 11 «, — уточнил ОП.

Напомним, сегодня в 5 утра российская гибридная армия атаковала украинские опорные пункты в районе Золотого.

Штаб ООС сообщил, что вооруженные формирования России атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. По его данным, ВСУ уже понесли потери.