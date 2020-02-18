Февраль 18th, 2020

Янукович поддержал Зеленского в его борьбе с «переворотом на Майдане» в открытом письме

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович поддержал Зеленского в его борьбе с «переворотом на Майдане» открытым письмомо, опкубликованным на днях. Он пожелала успехов Зеленскому в его нелегкой борьбе с «майданутыми.»

«Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины. Для кого-то эти протесты были «революцией», но для большинства народа обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины», — пишет Янукович.

Бывшую власть и Порошенко экс-президент называет «кучкой преступников».

«Спустя шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране», — считает Янукович.

Письмо Януковича (фото: Виталий Сердюк/Facebook)