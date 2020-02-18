Февраль 18th, 2020

В «Ведьмаке» появиться актер из «Игры престолов»

Актер Кристофер Хивью, которого зрители знают по роли Тормунда Великаньей Смерти в «Игре престолов», появится во втором сезоне «Ведьмака». Он сыграет Нивеллена — человека, который из-за проклятья выглядит как полумедведь-полулев.



В руки журналистов неожиданно попал список-разшифровка актеров,приглашенных на второй сезон. В нём роль Кристофера Хивью указана как «Найджел» — это кодовое имя, но из описания становится понятным, что под ним скрывается именно Нивеллен.

В частности, отмечается, что это харизматичный, остроумный и весёлый персонаж. Он из семьи аристократов и был проклят за преступления, которые совершил в прошлом. Также есть пометка, что роль требует высокой физической подготовки и способности демонстрировать широкий диапазон эмоций.



