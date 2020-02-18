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В районе разведения сил украинская армия ведет бой с российскими войсками. Ведется артиллерийский огонь.

ато1Во вторник, 18 февраля, российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошкивка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группу
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас идет тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участков разведения сил  Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы «, — написал Бутусов.

Напомним, в 7:00 штаб ООС заявил, что с начала суток 18 февраля оккупанты огневой активности не проявляли.

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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