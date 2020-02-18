 
 
Февраль 18th, 2020

В Мексике на берег выбросило новое чудовище — морскую чупакабру

В Мексике на берег выбросило новое чудовище, которое уже окрестили морской чупакаброй, пишет La Jornada. Чудовище поначалу испугало детей на побережье своим внешним видом. Кто это — пока неизвестно.

Неопознанное зубастое существо с дельфиноподобной головой выбросило на побережье Мексики. Его обнаружили на пляже в Дестиладерасе. Потрясенные местные жители увидели его утром в час прилива. Странное существо с головой, похожей на дельфина, острыми зубами и длинным змеиным хвостом покоилось на пляже в нескольких метрах от воды. 
зубастый
Местные жители пригласили экспертов, но никто из них так и не смог идентифицировать это животное. Пока же его планируется передать в институт океанографии в Тихуане.

Category: Наука, Новости ﻿
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