Февраль 18th, 2020

В Конституции России пропишут неприкосновенность Путина

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предлагает ввести норму о неприкосновенности бывших президентов страны. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник сопредседатель группы Павел Крашенинников.

Запрет судить и привлекать в ответственности экс-главу государства, аналогичный тому, что был введена в прошлом году в Казахстане для Нурсултана Назарбаева, может быть дополнен «другими гарантиями» в соответствии с федеральным законом, сообщил Крашенинников, не уточнив подробностей.

Сейчас иммунитет перед судом есть только у действующего президента, напомнила на заседании рабочей группы председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

«Президент, являясь гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91 статье конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма — она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия», — предложила она.

По словам Лаховой, неприкосновенность после прекращения полномочий будет «конституционной гарантией независимости» президента, «в том числе при исполнении обязанностей».

Норма будет действовать как для президента, у которого истек срок полномочий, так и для случаев, когда глава государства покинул пост досрочно, уточнила она.

В Кремле пока нет позиции по предложению внести в Конституцию норму о неприкосновенности бывших глав государства, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До того, как список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать», - сказал он.

В настоящее время неприкосновенность экс-президента закреплена федеральным законом от 2001 года. Бывшего главу государства не могут привлечь к ответственности за деятельность во время президентства, а также подвергать обыскам, допросам, досмотрам и арестовывать при расследований дел, связанных с периодом исполнения полномочий президента.

В случае совершения бывшим президентом тяжкого преступления его могут лишить неприкосновенности. Согласие на это должны дать Госдума и Совет Федерации.