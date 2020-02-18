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Ученые заявили, что новая революционная диета вызывает рак



Ученые заявили, что новая революционная диета, способная в значительных масштабах регулировать фигуру и вес, вызывает рак. При этом есть и другие побочные заболевания, такие как диабет и разрушение почек. А женщины могут помимо прочего заработать как ожирение, так и анорексию из-за «стресса» всего организма.  Американские ученые и медики уверяют, что самой опасной диетой для здоровья человека является кетодиета.

Кетодиета предполагает, что люди резко меняют свой рацион, в котором сокращаются углеводы и увеличиваются жиры.

Американский сайт со ссылкой на заключения медиков и ученых пишет, что длительное время соблюдать такую диету нельзя.

По мнению экспертов, снизить вес при помощи кетодиеты можно, однако она может приводить к развитию различных болезней, в том числе рака и диабета.

Category: Наука, Новости ﻿
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