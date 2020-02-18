Февраль 18th, 2020

Ученые заявили, что новая революционная диета вызывает рак





Ученые заявили, что новая революционная диета, способная в значительных масштабах регулировать фигуру и вес, вызывает рак. При этом есть и другие побочные заболевания, такие как диабет и разрушение почек. А женщины могут помимо прочего заработать как ожирение, так и анорексию из-за «стресса» всего организма. Американские ученые и медики уверяют, что самой опасной диетой для здоровья человека является кетодиета.



Кетодиета предполагает, что люди резко меняют свой рацион, в котором сокращаются углеводы и увеличиваются жиры.



Американский сайт со ссылкой на заключения медиков и ученых пишет, что длительное время соблюдать такую диету нельзя.



По мнению экспертов, снизить вес при помощи кетодиеты можно, однако она может приводить к развитию различных болезней, в том числе рака и диабета.