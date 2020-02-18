Февраль 18th, 2020

Ученые доказали, что бег увеличивает мозг и интеллект





Ученые университета Дьюка в Северной Каролине провели интересный эксперимент. Сравнивали такие показатели как ходьба и умственные способности у нескольких сотен человек. Разница в IQ у тех, кто ходит быстро и тех, кто медленно составила 16 пунктов.

Лайн Расмуссен, руководитель группы ученых, которая проводила эксперимент, считает, что умственные способности, физические показатели и здоровье, прежде всего, связаны с генетическими факторами.

Какие показатели оценивались:



Сила сжимания предмета рукой

Зрительно-моторная координация

Максимальная скорость, которую человек может развить при ходьбе.



Более масштабное исследование было проведено учеными из Новой Зеландии, они наблюдали за людьми от 3 до 45 лет, оценивая умственные способности (включая скорость ходьбы) и физические показатели. И здесь результаты оказались однозначными. Более «медленные» люди имели мозг меньшего объема, а кору головного мозга – более тонкой. Кроме того, их внешность оценивалась как более старую, по сравнению с участниками, которые имели высокий темп ходьбы.



С другой стороны, ученые не могут сказать, что в данном случае привычной: это следствие образа жизни, или образ жизни следствие определенной генетической предрасположенности?