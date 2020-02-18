Ученые доказали, что бег увеличивает мозг и интеллект

Ученые университета Дьюка в Северной Каролине провели интересный эксперимент. Сравнивали такие показатели как ходьба и умственные способности у нескольких сотен человек. Разница в IQ у тех, кто ходит быстро и тех, кто медленно составила 16 пунктов.
Лайн Расмуссен, руководитель группы ученых, которая проводила эксперимент, считает, что умственные способности, физические показатели и здоровье, прежде всего, связаны с генетическими факторами.
Какие показатели оценивались:
Сила сжимания предмета рукой
Зрительно-моторная координация
Максимальная скорость, которую человек может развить при ходьбе.
Более масштабное исследование было проведено учеными из Новой Зеландии, они наблюдали за людьми от 3 до 45 лет, оценивая умственные способности (включая скорость ходьбы) и физические показатели. И здесь результаты оказались однозначными. Более «медленные» люди имели мозг меньшего объема, а кору головного мозга – более тонкой. Кроме того, их внешность оценивалась как более старую, по сравнению с участниками, которые имели высокий темп ходьбы.
С другой стороны, ученые не могут сказать, что в данном случае привычной: это следствие образа жизни, или образ жизни следствие определенной генетической предрасположенности?
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