Февраль 18th, 2020

У Зеленского уволили всех прокуроров расследовавших катастрофу MH17 (Путин попросил?)

У Зеленского уволили всех прокуроров расследовавших катастрофу MH17. А то в марте начинается суд по MH17, зачем лишние улики.







Все украинские прокуроры, которые расследовали дело о катастрофе MH17, отстранены от работы в рамках реформы ведомства. Об этом сообщает нидерландская газета NRC Next со ссылкой на одного из уволенных.



Всего в расследовании с украинской стороны участвовали шесть прокуроров. Двое из них входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины. «Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — сообщает издание.



Увольнение прокуроров станет большим ударом по расследованию, утверждает NRC Next со ссылкой на отстраненных от должности сотрудников прокуратуры. «Никто не знаком с материалами, которые мы собрали за пять лет», — сказал один из них, Роман Хошовский. По его словам, может потребоваться год на то, чтобы вникнуть в собранные материалы расследования. Один из прокуроров также заявил, что их преемники должны будут «начинать с нуля».



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