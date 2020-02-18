Февраль 18th, 2020 Сырьевая зависимость российской экономики побила рекорд начала правления Путина



Росстат в понедельник объявил об изменении методики подсчета данных по промышленности на РФ.



Отныне индекс промпроизводства — ключевой индикатор объема выпуска товаров — будет рассчитываться исходя из структуры экономики за 2018 год. Предыдущий базовый базовый год (2010-й), который использовался в статистике почти 10 лет, больше не отражает истинного соотношения секторов производства.



Согласно пересчитанным данным, за минувшее десятилетие на России упала доля всех отраслей промышленности, кроме одной — добычи сырья. Если в 2010-м году на нее приходилось 34,1% производства, то в 2018-м уже 38,9%.



Доля обрабатывающей промышленности сократилась с 53,2% до 50,7%, доля тепло- и электростанций («обеспечение электроэнергией, газом и паром») — с 10,2% до 8,7%, доля коммунальной отрасли («водоснабжение, водоотведение, утилизация доходов») — с 2,5% до 1,7%.



Вес сырьевого сектора растет не только в промышленности, но и во всей экономике, следует из данных Росстата (.xls). На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%.



Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).



За 16 лет вес сырьевых отраслей в ВВП вырос в 2 раза: в 2002 год он составлял всего 6,66% (.xls). Доля обрабатывающего сектора — фабрик и заводов, не связанных с углеводородной трубой, — опустилась с 17,17% до 14,3%.



Российская экономика «свирепа», иронизирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. На более, чем сотню миллионов аборигенов за 11 месяцев прошлого года на РФ произведено 744 детские коляски, одна юбка на 26 расейских самок, одна пара носков на мужика, один электрический чайник на 500 с лишним семейств и 3-4 доллара вычислительной техники на душу населения, приводит статистику Миркин.



Место России в глобальных производственных цепочках не меняется десятилетиями, писали в сентябре экономисты МВФ: две трети экспорта, т.е. большинство валютных доходов приходится на продажу простейшего минерального сырья.



По данным ФТС, за прошлый год из 424 млрд долларов экспорта 29% обеспечила сырая нефть, 11,5% — нефтепродукты, 9,6% — природный газ, 3,7% — уголь, 7,3% — черные металлы, 1% — лес (.xls).



Более 62% рашка экспортирует ресурсов! Таким образом, русскимирок можно смело называть дикарями, обменивающих золото на бусы и жратву.



На сложную продукцию — машины и оборудования — на вяликой Расее пришлось всего 6,3%, причем ее экспорт сократился как в весе (на 4,1%), так и в долларах (на 5%).



Изменение методики Росстата с увеличением доли сырьевых секторов позволит «задним числом» улучшить оценки промышленного производства, поскольку именно добыча сырья росла в последние годы: как сообщило ведомство, после пересчета рост составил 5,9% за 2017-18 гг вместо 5,4%.



Однако в этом году динамика промышленного роста окажется еще более слабой, чем могла бы быть при расчете по прежним весам, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: «Добыча, росшая опережающими темпами в предыдущие годы, сейчас будет отставать от обработки. А так как вес она сейчас имеет больший, чем в прежней версии, то и индекс промышленного производства будет расти медленней».



В январе, по данным Росстата, рост производства замедлился с 1,7% до 1,1%, передает Финанс.ру. Российские банки заставили купить акции «Роснефти»

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