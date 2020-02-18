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Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд. долларов

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС.
Об этом РИА Новости сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
После вынесения решения в Минюсте отметили, что Москва «в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов».
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

Category: Новости, Россия ﻿
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