Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд. долларов

Об этом РИА Новости сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
После вынесения решения в Минюсте отметили, что Москва «в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов».
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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