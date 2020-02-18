Февраль 18th, 2020

Старого Аль Пачино бросила юная жена

79-летний Аль Пачино и его 40-летняя возлюбленная Мейталь Дохан расстались спустя два года после начала романа. Эту новость израильская актриса сама сообщила журналистам в свежем интервью La’Isha magazine. Дохан призналась, что основной причиной расставания с актером стала их 39-летняя разница в возрасте, а также женщина добавила, что была инициатором этого разрыва. Трудно быть вместе с таким взрослым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек. Большая разница в возрасте — это трудно. Так что, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро.

Аль Пачино и Мейталь Дохан

Журналисты издания также поинтересовались у Мейталь, остались ли у нее на память какие-то подарки от культового актера и звезды трилогии «Крестный отец» (The Godfather). Дохан ответила на этот вопрос предельно честно:

Как я могу вежливо сказать, что он не любил тратить на меня деньги? Он только периодически покупал мне цветы.

Мейталь Дохан также уточнила, что после расставания с Аль Пачино они сумели сохранить дружеские отношения.

Мейталь Дохан

Аль Пачино

Напомним, что впервые о романе Аль Пачино и Мейталь Дохан заговорили осенью 2018 года. Последний раз Аль и Мейталь вместе выходили в свет в октябре 2019 года, тогда они посетили премьеру фильма «Ирландец» (The Irishman) в Лос-Анджелесе.

К слову, Аль Пачино всегда предпочитал женщин намного моложе себя — до встречи с Мейталь у него был роман с актрисой Люсилой Сола, которая младше его на 36 лет. Люсила — мать модели и актрисы Камилы Морроне, которая уже несколько лет встречается с Леонардо ДиКаприо.

Аль Пачино и Мейталь Дохан