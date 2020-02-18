Февраль 18th, 2020

Спутники для создания искусственных солнечных затмений запустят в 2022 году

ESA

В 2022 году на околоземную орбиту должны отправиться два спутника нового проекта Европейского космического агентства PROBA-3. Его целью станет исследование процессов, идущих в солнечной короне в видимом диапазоне волн, сообщается на сайте агентства. Для этого аппараты, работая в паре, будут создавать искусственные затмения.

PROBA-3 станет третьим по счету исследовательским проектом в рамках программы PROBA (PRoject for OnBoard Autonomy), по которой Европейское космическое агентство ведет создание недорогих космических аппаратов для испытания новых технологий спутникостроения и проведения научных наблюдений. Главные задачи PROBA-3 — получение детализированных изображений солнечной короны в видимом диапазоне волн и исследование процессов, идущих в ней. Ученые надеются, что данные, полученные в ходе работы проекта, наряду с данными, получаемыми зондами «Паркер» и недавно запущенным Solar Orbiter, позволят разобраться в проблеме нагрева солнечной короны и механизмах солнечной активности.

PROBA-3 — два небольших космических аппарата, которые будут летать на среднем расстоянии 144 метров друг от друга по высокоэллиптической околоземной орбите с периодом обращения 20 часов, создавая космический коронограф, который будет защищен от рассеянного солнечного света, тем самым обеспечивая четкость получаемых изображений. Один из спутников будет выполнять роль экрана для Солнца, подобного тому, какой создает Луна при полных солнечных затмениях, а второй будет оснащен оптической системой, позволяющей наблюдать за короной. Каждая орбита будет разделена по времени на фазу свободного полета, фазу перестройки аппаратов в нужное положение с точностью до миллиметра и фазу наблюдений, которая будет занимать около шести часов.

В настоящее время ведется производство и тестирование оборудования для спутников, а углепластиковый прототип экрана, диаметром 1,4 метра, уже прошел испытания. Сроки запуска аппаратов в космос уже сдвигались с 2020 года на второе полугодие 2021 года, а сейчас перенесены на середину 2022 года. Предполагается, что аппараты смогут проработать на орбите не менее двух лет.

Принцип работы коронографа Proba-3. ESA–D. Galano Поделиться



Ранее мы рассказывали, как зонд «Паркер» показал движение солнечного ветра, увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон и помог понять причины ускорения частиц около Солнца.