Февраль 18th, 2020

Сегодня в Берлине состоится премьера фильма по пьесе Сенцова

В рамках международного фестиваля «Берлинале» сегодня состоится премьера фильма -антиутопии «Номера». Фильм снят по пьесе Олега Сенцова , которую он написал еще до заключения,в 2011 году.

Уникальность фильма состоит в том,что он был срежиссирован дистанционно.Во время сьемок Сенцов находился в российской тюрьме.

Фильм «Номера» — результат сотрудничества Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.



В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов ,которые прославились своими работами не только на родине,но и за рубежом



