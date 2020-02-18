 
 
Февраль 18th, 2020

Сегодня Джону Траволте исполняется 66 лет.

траволтаСегодня ,18 февраля,празднует свое 66-ти летие  великолепный и харизматичный  Джон Траволта. У актера огромная армия поклонников и сегодня он получает поздравления со всего мира.

Кинодебют актера  в Голливуде состоялся в фильме ужасов «Адский дождь». Дальше Джон получил роль в ленте «Кэрри» по произведению Стивена Кинга.Наибольшую популярность актер получил после роли танцора диско в фильме «Лихорадка субботнего вечера». С того времени он сыграл в 58 фильмах,
многие из которых стали бестселлерами.

Личная жизнь актера была не так безоблачна,как его карьера.В 1991 году Траволта женился на актрисе Келли Престон. Через год у пары родился сын Джетт, однако он умер в 2009 году от эпилептического припадка. В 2000 году родилась дочь Элла, а в 2010 году – сын Бенджамин.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>