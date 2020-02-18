Февраль 18th, 2020

Сегодня Джону Траволте исполняется 66 лет.

Сегодня ,18 февраля,празднует свое 66-ти летие великолепный и харизматичный Джон Траволта. У актера огромная армия поклонников и сегодня он получает поздравления со всего мира.

Кинодебют актера в Голливуде состоялся в фильме ужасов «Адский дождь». Дальше Джон получил роль в ленте «Кэрри» по произведению Стивена Кинга.Наибольшую популярность актер получил после роли танцора диско в фильме «Лихорадка субботнего вечера». С того времени он сыграл в 58 фильмах,

многие из которых стали бестселлерами.

Личная жизнь актера была не так безоблачна,как его карьера.В 1991 году Траволта женился на актрисе Келли Престон. Через год у пары родился сын Джетт, однако он умер в 2009 году от эпилептического припадка. В 2000 году родилась дочь Элла, а в 2010 году – сын Бенджамин.

