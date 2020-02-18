Февраль 18th, 2020

Российские боевики пытаются разрезать группировку ВСУ на две части под Золотым

В 5:00 боевики 2-го оккупационного корпуса предприняли попытку атаковать наши позиции.

Причем понять из утренней официальной сводки пресс-службы ООС что именно произошло нельзя, что в принципе ожидаемо — боевые действия только разворачиваются и «туман войны» просто необходим.

Тем не менее, по состоянию на 09:00 есть несколько неофициальных версий происходящего, которые незначительно отличаются деталями, однако в целом характеризуют ситуацию. Итак, по одной из них удар противник нанес по трем взводным опорным пунктам на стыке ответственности двух механизированных бригад. Под прикрытием плотного огня артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-мм произошла атака трех штурмовых групп. С наскока боевикам удалось взять два опорных пункта, а за третий идет ближний бой.

По другой версии удар был нанесен по двум конкретным опорным пунктам, причем был потерян один.

В обеих версиях фигурируют наши потери, информация о которых подтверждена пресс-службой ООС. Опять по таки, по неофициальной версии, по состоянию на 08:00 это четыре погибших и пять раненных. Вполне может быть, что эта информация является не совсем точной и количество может быть совсем другое.

Ныне, судя по сообщениям местных жителей в социальных сетях, к бою подключилась наша артиллерия, которая, по всей видимости, пытается не допустить подхода резервов к противнику и развитию наступления дальше.

Стоит напомнить, что ситуация под Ореховым имела тенденцию к обострению сразу после развода войск. Создание «зоны демилитаризации №2″ в районе Золотого-4 привело к резкому ухудшению наших позиций на правом фланге и попыткам противника серьезно подвинуть нашу группировку.

До сегодняшнего дня это все превращалось в постоянные перестрелки с использованием артиллерии запрещенного Минскими соглашениями калибров и потерями. Так, 7 февраля на этом направлении подорвались на минном поле сразу четыре «военнослужащих» оккупационных корпусов. Хотя и в подконтрольных России СМИ это и было представлено как попадание 122-мм снаряда в блиндаж. Погибшим были устроены пышные похороны с участием бюджетников.

Нынешнее наступление в медийном плане вполне может подаваться как такой себе «ответ». Что очень важно для властей оккупированных территорий, так как падение морали оккупационных корпусов дошло уже до низшей точки.

Хотя в принципе ситуация ясна — в преддверии очередной Нормандской встречи россиянам выгодно держать в постоянном напряжении на линии фронта, не допуская полного прекращения огня. Таким образом подталкивая Зеленского и его команду к полному разведению войск по всей линии фронта.

И как раз Ореховое в виду конфигурации линии соприкосновения является идеальным местом для проведения локальной операции. В самом удачном для боевиков раскладе они могут выйти на окраины Золотого-4 (после разведения находится в серой зоне) и таким образом зафиксировать новое положение сторон.

Пока реакция штаба проведения ООС довольно жесткая и направлена на серьезное противостояние атакам противника. По некоторым данным, подтягиваются резервы и вполне возможно в ближайшие часы мы узнаем об успешной контратаке и восстановлении статус-кво.

https://www.dsnews.ua/politics/prosto-nachali-strelyat-chto-proishodit-pod-zolotym-gde-18022020094800