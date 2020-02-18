Россияне притворились израильскими бомжами ради бесплатной еды

Российские туристы притворились бездомными, чтобы достать бесплатную еду в столовой Израиля. Об этом сообщается на сайте телеканала Mako.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Эйлат в столовой «Рафаэль Хаус», где обычно бесплатно кормят бомжей и неимущих местных жителей. Россияне примкнули к очереди ожидавших еду посетителей, поскольку обычно в заведении не проверяли документы.

Однако владельцы столовой заметили, что в помещении стало слишком много новых лиц, и раскрыли обман туристов. Теперь у входа в «Рафаэль Хаус» появилась вывеска, которая гласит, что бесплатная еда будет раздаваться только людям с удостоверением личности гражданина Израиля.

В марте 2019 года генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви сообщил, что каждому десятому российскому туристу по прибытии в аэропорт Израиля отказывают во въезде в страну. Чиновник объяснил это тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем, что по сути является маскировкой трудовой миграции.