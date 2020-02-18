Роберт Паттинсон объяснил, почему так странно пахнет — по его словам тот запах обычный воск. Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) в интервью журналу Allure сделал необычное признание.

Он отметил, что многие говорят ему, что он пахнет восковыми мелками. Роберт пошутил, что он, будто забальзамирован.

Кроме того, актер заявил, что запах пробуждает животную сторону каждого человека. По его мнению, самый отвратительный запах – жженых волос.

Кстати, он упомянул еще и то, что никогда не считал себя красавчиком. Он никогда не был готов к ролям симпатичных парней, потому что ему обычно было неловко во время знакомства с людьми из-за своей внешности.