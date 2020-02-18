Февраль 18th, 2020

Представители организации «Останови лося!» поймали Давида Арахамию.

Журналисты организации «Останови лося!» зафиксировали на видео,как депутат и председатель «Слуги народа» передегает улицу на красный свет. Активисты остановили Арахамию и попытались узнать почему депутат нарушает правила уличного движения.

Давид извинился и обьяснил,что очень торопился. При этом,он заметил,что ставил под угрозу только свою жизнь. О том,что при таких обстоятельствах часто страдают и водители,и совершенно посторонние люди,депутату,видимо,не известно.

Так же Арахамия заявил,что опять нарушит правила,если на то будет необходимость.