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После боя в планах у Фьюри «кокаин и проститутки»

фьюриБританский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 21 КО) рассказал, что планирует делать после победы над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Тайсон Фьюри заявил журналистам, что после боя с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером намерен как следует отдохнуть с помощью кокаина и проституток.

«После этого боя меня ожидают кокаин и проститутки. Есть ли что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я пойду к дешевым по 30 долларов… Только всегда колите себе пенициллин перед этим. Если нет пенициллина, используйте два презерватива»-сказал боксер.

 

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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