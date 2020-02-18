Февраль 18th, 2020

Полочные стеллажи: основные преимущества

Стеллажи, предназначенные для хранения различных товаров, имеет широкую сферу применения и являются незаменимыми в своем роде. Они используются на складах, в магазинах, в мастерских, в офисах и в архивах. Сегодня полочные стеллажи в Киеве являются наиболее востребованными и популярными. Связано это с их эксплуатационными преимуществами, о которых мы подробно расскажем в этом материале.

Простота конструкции

Классический полочный стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию. Она состоит из таких конструкционных элементов:

несущие рамы;

полки для разрешения груза;

перемычки;

крепежные элементы.

Такой стеллаж удобен тем, что при необходимости его можно наращивать вверх. Таким образом, можно разместить большое количество товаров и других предметов, нуждающихся в длительном хранении.

Для изготовления полочных стеллажей используются практичные и долговечные материалы. Для офисных конструкций используется пластик, а для складских — металл. Полки для магазина изготавливаются преимущественно из фанеры, ДСП, натурального дерева.

Свободный доступ к товарам

Полочные стеллажи очень удобны в эксплуатации. Товар, размещенный на них, открыт визуально и находится в свободном доступе. При использовании таких конструкций на складах, где постоянно осуществляется погрузка и разгрузка товаров, можно существенно ускорить и оптимизировать рабочие процессы.

Доступная стоимость

Простая конструкция обуславливает доступную стоимость полочных стеллажей. Конечно, итоговая цена зависит от размера мебели и используемых материалов для ее изготовления. Но она в любом случае обойдется дешевле, чем любой другой тип стеллажа, например паллетный или набивной.

Универсальность в использовании

Полочные стеллажи подойдут для хранения товара любой номенклатуры. Это позволяет использовать их в различных сферах. Есть универсальные стеллажи, архивные, складские. Первые подойдут для установки как в магазин, так и на склад. Вторые устанавливаются в библиотеках и архивах. Третьи подходят для складов, где хранятся монотонные и тяжелые грузы. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью, поэтому не деформируются под весом.

Рациональное использование свободной площади

В любом производственном помещении всегда является актуальным вопрос рационального использования свободной площади. Полочные стеллажи не занимают много места. Однако при этом на них можно разместить большое количество товара. Как уже отмечалось выше, их можно наращивать вверх, тем самым увеличивая площадь для размещения продукции.