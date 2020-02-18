Февраль 18th, 2020

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс разводится с женой после 26 лет брака

Британскую королевскую семью ждет еще один развод — на этот раз решение о расставании приняли 58-летний племянник королевы Елизаветы II, сын ее родной покойной сестры принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, который носит титул 2-го графа Сноудона, и его жена Серена.

Граф и графиня Сноудон пришли к дружескому соглашению, что их брак подошел к концу и что они должны развестись. Они просят, чтобы пресса уважала их личную жизнь и жизнь их семьи,

— заявил официальный представитель пары.

Граф Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Алейна Стоунхол поженились в 1993 году. В браке у них родилось двое детей: в 1999 году на свет появился их сын Чарльз, а в 2002 году у них родилась дочь Маргарет. Она, к слову, была одной из подружек невесты на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Королева Елизавета II поддерживает близкие отношения с детьми своей покойной сестры (у нее также есть племянница Сара Армстронг-Джонс). Когда ее сестра уезжала вместе со своим мужем Энтони Армстронгом-Джонсом в отпуск, королева всегда с удовольствием оставалась присматривать за племянниками.

Маргарет и Тони не испытывали угрызений совести, уезжая в отпуск и оставляя детей. Очень часто их оставляли на попечение королевы, и детям нравилось быть с ней,

— рассказывал королевский биограф Кристофер Уорвик.

Грейс ван Катсем, Кейт Миддлтон, принц Уильям и Маргарет Армстронг-Джонс

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о разводе внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса и его жены Отем. Говорят, что инициатором разрыва стала супруга Филлипса, которая попросила у него развода после 12 лет брака. Причина расставания пары неизвестна.