Февраль 18th, 2020

Мила Йовович поделилась подробностями лечения своей новорожденной дочери

Украинская актриса с украинскими корнями, 44-летняя Милла Йовович родила третью дочь. Девочку назвали Оушен. Столь радостное событие затмила новость о том, что у новорожденной дочери Миллы Йовович обнаружили желтуху.

Через две недели после рождения девочки ее звездная мама Милла Йовович поделилась результатами лечения, а также подробностями состояния Оушен.

«Сегодня Оушен две недели. Отвечаю на вопросы. Я стараюсь быть производителем молока, который хорошо функционирует, поэтому вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы оставаться в постели, пока это возможно, кормить Оушен и хранить для нее пищу. Сегодня также особый день назад , что это первый день без фотопокрывала с синим излучением. Позже мы будем измерять уровень билирубина в конце дня, чтобы узнать, не нужно ли ей вернуться туда сегодня вечером. Так или иначе, счастливого воскресенья всем! «, — написала Милла.

Отметим, о рождении малышки Оушен сообщила ее старшая сестра, 12-летняя Эвер Габо, и добавила семейное фото.