Февраль 18th, 2020

Меган Фокс и Брюс Уиллис сыграют агентов ФБР

В триллере «Полночь на злаковом поле», который станет режиссерским дебютом прославленного голливудского продюсера Рэндолла Эмметта («Ирландец»), произошло пополнение. Как сообщает издание Deadline, к утвержденному ранее на главную роль Эмилю Хиршу («Однажды…. в Голливуде»), присоединятся Меган Фокс и Брюс Уиллис.

Действие в фильме разворачивается в 2004 году. Агент ФБР (Фокс) и офицер из Флориды (Хирш) объединяют усилия для расследования ряда нераскрытых дел об убийствах. Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР.

Производство триллера начнется 9 марта текущего года в Пуэрто-Рико. Фильм с бюджетом в 15 миллионов долларов финансирует компания EFO Films. Производственная компания Highland Film Groupзаймется продвижением фильма на Европейском рынке, который пройдет с 20 по 27 февраля в Берлине в рамках 70 Берлинского международного кинофестиваля.

В списке предстоящих полнометражных проектов компании EFO Films числятся триллер «Прожить ночь» с Брюсом Уиллисом, боевик «Сила природы» с Мелом Гибсоном и Эмилем Хиршем и драма «Ось Салли» с Аль Пачино.

Что касается Меган Фокс, ее скоро можно будет увидеть в драме «Большой золотой кирпич», боевике «Rogue» и комедии «Think Like A Dog».