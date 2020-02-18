Февраль 18th, 2020

Леся Никитюк откровенно рассказала о своих размерах

Леся Никитюк — обладательница стройных форм и модельного роста. В детстве девушка комплексовала из-за своей внешности, ей было сложно подобрать одежду по размеру — все вещи были малы. Теперь же она с удовольствием демонстрирует фигуру на публике и хвастается пляжными снимками, а дизайнерские наряды сидят на ней идеально. Так, ведущая решила рассекретить свои параметры и открыто написала об этом в Instagram.

Леди Ле опубликовала довольно пикантные фото, на котором продемонстрировала роскошный бюст. Она позирует в одежде с объемными рукавами, максимально обнажает линию декольте. Акцент в макияже сделан на выразительные глаза.

«My secret. Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении всей моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!

- Ого! Вы так высока.

Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо ??? Нет, это неплохо … просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!

- Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см)

-длина ноги от бедра 110 см

-размер ноги (40,41)

-объем груди 90,

-талия 68,

-бедра 100!

И самое главное … мизинец 4 сантиметра «, — подписала теледива снимок, рассекретившы все свои параметры.

Поклонники Леди Ле пришли в восторг от горячего фото и похвалили звезду за откровенность.