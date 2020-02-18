Команду Миллера отстранили от управления «Газпромом» после краха Nord Stream 2

Трудный год для «Газпрома» — с резким падением цен на газ в Европе, капитуляцией в споре по долгу перед Украиной, провалом проекта Nord Stream 2 и необходимостью заключать новый транзитный контракт с Киевом — закончился зачисткой топ-менеджмента.Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, правление «Газпрома» покидают два «старожила», которые работали в компании с начала 2000х и пришли в нее вместе с Алексеем Миллером из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга.

На пенсию уходит главный бухгалтер Елена Васильева, которую Миллер знает с середины 1990х: она была главбухом еще в «Морском порту Санкт-Петербурга» (МПС), где Миллер в 1996-99 гг занимал должность директора по развитию и инвестициям в 1996-99 гг, а затем вместе с ним перешла в ОАО «Балтийская трубопроводная система» (БТС), которую Миллер возглавлял 1999-2000 гг.

Также правление покинул зампред-руководитель аппарата правления Михаил Середа, работавший под началом Миллера больше 20 лет. В БТС он занимал пост заместителя гендиректора по финансам. Должность Середы в правлении «Газпрома» ликвидируется.

В результате зачистки кадров «питерская команда» Миллера, которая считалась его опорой с максимально устойчивыми аппаратными позициями, полностью отошла от оперативного управлению «Газпромом», отмечает «Интерфакс».

Ранее в 2019 году компанию покинули зампред по внутреннему рынку Валерий Голубев (бывший сотрудник КГБ и администрации Санкт-Петербурга), гендиректор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев (работал с Миллером в МПС). За штат был выведен департамент 621 (по управлению корпоративными затратами), который возглавлял Михаил Сироткин.

По итогам прошлого года правление «Газпрома» впервые за несколько лет осталось без премий: топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к концерну. В результате общее вознаграждение сократилось почти вдвое — с 2,55 до 1,33 млрд рублей.

Уход «команды Миллера» из «Газпрома» поставил точку в газовой стратегии России, на которую было потрачено больше 20 млрд долларов и которая закончилась неудачей.

Пообещав в 2015 году полностью отказаться от транзита газа через Украину «Газпром» предпринял три попытки обогнуть Киев газовой трубой и ни одну не смог реализовать.

Проект «Южный поток» был заблокировал Болгарией сразу после аннексии Крыма и резкого охлаждения отношений с Западом.

Проект «Турецкий поток», который строили на инфраструктуре «Южного», столкнулся со сложностями в Турции. Анкара согласилась проложить лишь две нитки (одну для себя, вторую на экспорт) вместо четырех, на которые рассчитывал «Газпром». Экспортная мощность «Турецкого потока» составляет 15,75 млрд кубометров в год — одну шестую от украинского транзита, а единственным твердым покупателем газа, публично признавшим планы, пока стала только Сербия.

Получив отпор в Турции, «Газпром»спешно взялся строить вторую нитку «Северного потока» на 55 млрд кубов. Проект планировали завершить к 31 декабря 2019 года — дате, когда заканчивался транзитный контракт с «Нафтогазом».

Но медлительность правительства Дании, которое почти год раздумывало с выдачей разрешения на работу в своих территориальных водах, затормозила стройку, а санкции США, введенные в конце декабря, — остановили ее, когда уложить оставалось чуть больше 160 км трубы.

Оказавшись в тупике, за три недели до истечения контракта с «Нафтогазом», российские чиновники были вынуждены сесть за стол переговоров, заключить новую транзитную сделку на 5 лет, а кроме того — выплатить 3 млрд долларов Украине по решению Стокгольмского арбитража.

Изначально сумма составляла 2,6 млрд долларов, но увеличились за счет пеней и штрафов, которые «Газпром» накопил, отказываясь платить.

Россия способна достроить Nord Stream 2 самостоятельно, «до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает», заверял 11 января президент РФ Владимир Путин.

В США считают, что достраивать трубу России нечем, ответил в феврале министр энергетики Дэн Бруйетт.

«Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий. Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить», — заявил он.