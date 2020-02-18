Израильские технологии обеспечат жителей Газы чистой питьевой водой

Для полноценной работы устройства не требуется никакой инфраструктуры, кроме электричества

Машину, производящую чистую питьевую воду из воздуха и созданную израильской компанией Watergen, запустили в среду в деревне Абасан аль-Кабира в секторе Газы. Она называется «GEN-M» и представляет собой генератор атмосферной воды весом 780 килограммов со способностью давать 800 литров воды в сутки, пишет 7kanal.

Основным источником воды в Газе является ее прибрежный водоносный горизонт, однако более 90% его воды непригодно для потребления, и в результате жители Газы были вынуждены перейти на более дорогой вариант покупки опресненной воды, произведенной на местных опреснительных установках.

«GEN-M» будет снабжать пресной водой муниципальные здания, и для ее работы не потребуется никакой специальной инфраструктуры, кроме электричества. Источником питания для машины будут выступать солнечные батареи. Проект является результатом совместных усилий Watergen, израильского института экологических исследований Аравы, палестинской неправительственной организации Damour for Community Development и муниципалитета Абасан аль-Кабира. Фонд Кеннеди Ли финансирует пилотный проект в рамках Экологического форума Track II Института Аравы.

Устройство «GEN-M» предоставляет жителям Газы недорогой метод получения пресной воды с использованием природных ресурсов воздуха. Запатентованная Watergen технология теплообмена GENius, содержащаяся в «GEN-M», создает воду путем охлаждения собранного воздуха в точке росы. Впоследствии вода проходит физическую, химическую и биологическую очистку с последующим процессом минерализации для поддержания ее чистоты, вкуса и здорового качества. Каждый блок «GEN-M» содержит внутреннюю систему очистки воды и не нуждается в инфраструктуре, кроме источника питания.

Руководство Watergen заявило: «Реагируя в соответствии с нашим убеждением, что каждый человек, независимо от расы, пола или вероисповедания, имеет фундаментальное право на чистую питьевую воду, мы помогаем некоторым ближайшим соседям Израиля получить доступ к пресной воде, ресурсу которого не хватает в Газе. Мы надеемся, что наше устройство поможет решить водный кризис и послужит шагом вперед к взаимному сотрудничеству на Ближнем Востоке».

Давид Лерер, директор Института Аравы, добавил: «Вход Watergen в Газу является не только доказательством концепции передовых технологий, но и доказательством того, что палестинцы и израильтяне могут делать больше, чем нападать друг на друга. Вместо этого мы можем работать вместе, чтобы улучшить жизнь, решить гуманитарные проблемы, построить доверие и восстановить надежду».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216722