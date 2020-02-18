Февраль 18th, 2020

Итальянские врачи предлагают лечить настроение водой



Итальянские врачи предлагают лечить настроение водой — это дешево и по их мнению неплохо работает.



В непогоду зачастую отмечается ухудшение настроения. Чтобы это исправить, прибегают к разного рода способам. Но некоторые из них иногда остаются без должного внимания. Так, итальянские медики из Турина считают, что положительно на настроение может отразиться употребление самой обычной воды.



Полноценный сон, сбалансированное питание с включением большого количества фруктов и овощей, защита кожи от внешних раздражителей — все это, безусловно, помогает справляться с появляющимся в непогоду дискомфортом. Но не менее важным условием, как отмечает сетевое издание «Актуальные новости», является получение организмом достаточного количества воды. Там, например, если уже имеются признаки простуды, то кажется меньшей потребность в получении воду. Между тем, в действительности, организму требуется ее большее количество, так как при болезни наблюдается повышенное потоотделение.



роме того, в зимний период наблюдается усиление усталости, большая сонливость, бывает сложнее сконцентрировать внимание. Справиться со всем этим как раз и может помочь вода.



Как отмечают специалисты, во многом это обусловлено наличием в воде такого ценного микроэлемента, как магний. А ведь именно оно, как известно, снижает уровень стресса.