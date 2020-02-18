Февраль 18th, 2020

Христина Соловий стала звездой Венского бала

15 февраля в Вене во дворце Ферстель состоялся Украинский благотворительный бал. На открытии мероприятия выступила известная молодая певица Христина Соловий. Она исполнила несколько романтических композиций под сопровождение венского оркестра.

«Для меня было необычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая, и хотелось запомнить каждое мгновение. Но самое большое восхищение и радость на протяжении всего бала вызвала у меня мысль о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, я даже чувствовала его присутствие», – поделилась девушка.



Для бала Христина выбрала раскошное платье от Дарии Донец. На мероприятии присутствовали и другие украинские звезды.