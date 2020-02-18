Февраль 18th, 2020

Google впервые обязали открыть персональные данные по гражданскому делу

Федеральный суд Австралии обязал Google раскрыть данные пользователя, который анонимно оставил отрицательный отзыв о стоматологе из Мельбурна. Компания должна будет предоставить врачу имя пользователя, его IP-адрес, номер телефона и местоположение.



Адвокат дантиста утверждает, что его клиент потерял из-за отзыва несколько тысяч долларов. По словам юриста, в его практике были случаи, когда бизнесмены разорялись из-за отзывов на сайтах. Но, к их большому сожалению, об анониме известен только ник – CBsm 23.



В ноябре прошлого года стоматолог напрямую обратился к Google и попросил удалить этот отзыв, но компания отказалась это сделать. Позже, чтобы подать в суд на пользователя, учитывая его анонимность, дантисту необходимо было запросить у Google личную информацию о нём, но у компании «отсутствовала возможность получения сведений о времени и места регистрации пользователя».



Чтобы получить эти данные, врачу пришлось обратиться в Федеральный суд, который встал на сторону дантиста.



Решение суда было отправлено в главный офис компании.



Ждем…



